Les candidats de Koh-Lanta rendent hommage à Bertrand-Kamal pour ses 31 ans

Ce 11 novembre, Bertrand-Kamal, candidat de cette saison de « Koh-Lanta, les quatre terres », aurait eu 31 ans. L’aventurier, qui a marqué les téléspectateurs, a été emporté par la maladie en septembre dernier. A l’occasion de son anniversaire, ses compagnons d’infortune lui ont rendu hommage.

Il y a trois semaines, les téléspectateurs assistaient avec stupeur à l’élimination de Bertrand-Kamal, arrivé dernier sur un jeu d’adresse. Cet événement avait alors beaucoup ému ses compagnons d’infortune, lui qui était un véritable soleil sur le campement. Cette élimination retentissante avait mis en lumière l’impact de ce candidat sur les autres, lui qui est tragiquement décédé en septembre dernier.

Joaquina racontait d’ailleurs dans une interview à Télé Loisirs comme ils avaient célébré simplement le 30e anniversaire de l’aventurier, qu’il avait passé sur l’île des verts. Un an plus tard, Bertrand-Kamal aurait fêté son 31e anniversaire ce mercredi, s’il n’avait pas été touché par un cancer du pancréas.

En ce jour particulier, plusieurs aventuriers de la célèbre émission de TF1 ont tenu à lui rendre hommage, à commencer par sa camarade de la tribu verte Hadja: « Tu aurais eu 31 ans aujourd’hui mon frère, joyeux anniversaire à toi ! On s’était dit qu’on ferait une grosse fiesta car on avait fêté tes 30 ans sur le camp avec un coquillage de riz et des bananes… On était très loin de penser que c’était le dernier anniversaire que tu fêterais aux Fidji loin de ta famille mais heureusement tu as pu le fêter avec nous, ta nouvelle famille! Le destin est souvent cruel, mais nous devons l’accepter. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à toi. (…) Tu as marqué les esprits mon Beka, on ne t’oubliera pas, je ne t’oublierai pas ! »

Loïc, lui aussi très proche de « Béka » durant son parcours, a également eu une pensée pour son ami. « Bon anniversaire mon frère ♥️ Tu sais déjà tout, on ne t’oubliera jamais je te jure. Je t’aime. On se reverra j’en suis sur », a-t-il sobrement écrit sur Instagram.

Joaquina y est également allée de sa publication.