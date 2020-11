Un métier alliant passion et flexibilité

Il est le responsable de l’équipe application IT au Grand Hôpital de Charleroi. Laurent Dumont est un vrai passionné d’informatique et c’est au GHdC qu’il exerce son métier depuis 2012. Il a démarré comme chef de projets informatiques et deux ans plus tard il est devenu le responsable de l’équipe application IT où il gère une équipe de 25 chefs de projets, analystes et développeurs. Son équipe et lui sont en charge du développement ou de l’intégration de nouvelles applications au sein du Grand Hôpital de Charleroi.

Allier travail et vie privée

Laurent a travaillé longtemps à Bruxelles tout en habitant à la capitale. Quand il a déménagé dans la région de Charleroi, il s’est vite rendu compte que les trajets vers la capitale rendaient compliqués la gestion du travail et de sa vie privée. Il a dès lors décidé de se rapprocher de son domicile avec ce travail au Grand Hôpital de Charleroi. Son objectif : retrouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et c’est ce qu’il constate aujourd’hui : tout en pouvant s’investir très fortement pour le GHdC, il peut également faire du sport tous les jours, il peut emmener ses enfants à l’école, à l’académie de musique, au foot, à la natation… Le GHdC lui permet de gérer son emploi du temps de manière flexible. Il nous explique « En travaillant à Bruxelles j’avais 3h de trajet par jour ce qui ne me permettait pas d’être aussi présent dans mon rôle de parent et par ailleurs, après 1h30 de trajet on n’a plus l’impulsion nécessaire pour se donner à fond dans son travail, on démarre la journée déjà fatigué… ».

Son métier, une vraie passion

On le sent, pour Laurent l’informatique est une vraie passion. Selon lui, l’avenir de l’homme c’est l’informatique. Il a donc le sentiment de participer à la marche en avant du monde en faisant son métier. C’est ça qui le motive chaque matin en attaquant sa journée de travail. C’est un vrai moteur pour lui. Le GHdC lui offre un travail pour lequel il a l’envie de s’investir à 100% en lui laissant une grande autonomie dans la gestion du travail. Il y a bien entendu des balises à respecter dans les différents projets : contraintes techniques, fonctionnelles, timing… L’objectif est de mener la mission à bien en tenant compte de tous ces éléments ; en toute autonomie… un vrai bonheur quotidien pour Laurent.