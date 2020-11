Test de Fuser : Transformez votre salon en Tomorrowland

L’ambiance de Tomorrowland et des grands festivals électro vous manque ? Mettez-vous dans la peau d’un DJ avec Fuser, un jeu qui compte bien venir mettre de la couleur et beaucoup de musique dans le salon des joueurs.

La promesse

Par les créateurs de Rock Band et Dance Central, Fuser vous fait vivre une nouvelle expérience musicale effrénée où vous contrôlez le son ! Créez vos propres morceaux en mixant des éléments des titres internationaux les plus populaires, ou collaborez avez des amis pour produire des titres mémorables, puis partagez vos créations et vos performances avec le reste du monde!

Dans la peau d’un DJ

Ce 10 novembre, le studio américain d’Harmonix, qui a connu son heure de gloire au début des années 2000 avec les sagas Guitar Hero et Rock Band, est de retour avec un nouveau jeu musical. Disponible sur Xbox One, PS4, Switch et PC et compatible sur les nouvelles Xbox Series et PS5, Fuser vous met dans la peau d’un DJ. Ici pas d’accessoire comme dans Guitar Hero ou DJ Hero. Vous contrôlez une table virtuelle de mix avec les sticks et les boutons de votre manette. Votre objectif sera de faire danser la foule et de devenir la tête d’affiche de six grands festivals à travers une campagne d’une petite dizaine d’heures.

Le principe est simple. Avant de commencer votre set, vous remplissez votre bac de disques. Une poignée de morceaux sont imposés. Quant aux autres, vous pouvez faire votre choix parmi la centaine de titres contenus dans le catalogue du jeu. Il y en a pour tous les goûts avec des artistes récents comme Billie Eilish, Lady Gaga ou The Weeknd, des classiques des années 80 comme a-ha ou Rick Astley, des tubes des années 90 comme The Cranberries, Shania Twain et Alanis Morissette, ou encore des morceaux qui nous ont fait danser au début des années 2000 comme Basement Jaxx ou Benny Benassi. Un catalogue varié et validé à 100 % même si le jeu demandera de débloquer pas mal de ces morceaux. Chacun de ces titres se décompose entre quatre pistes (chant, basses, guitare, synthé, cuivres,…). Vous pouvez ainsi mélanger jusqu’à quatre morceaux différents. Certaines combinaisons sont réellement bluffantes ! Et n’ayez crainte, le jeu fera en sorte que le résultat sonne toujours plutôt bien aux oreilles.

Le rythme dans la peau

Mais devenir DJ, cela ne s’improvise pas. Au fil de la progression, Fuser devient bien plus complexe qu’il n’en a l’air et demande un certain sens du rythme et du timing. Peu à peu, vous apprendrez à lancer les pistes au bon moment, à répondre aux demandes du public, à enregistrer des boucles et même à jouer d’un instrument. La campagne n’est guère très originale et est plutôt répétitive. Elle ressemble davantage à un entraînement géant permettant ensuite se lancer dans le mode Freestyle (seul ou coopératif) ou encore dans des Battles en ligne. C’est d’ailleurs ces deux modes qui devraient le plus intéresser les joueurs.

En dehors de la musique, la personnalisation occupe une place importante dans le jeu. Vous pouvez ainsi personnaliser votre personnage de la tête au pied, avec de nombreux vêtements et accessoires. Vous pouvez aussi vous attarder sur la scénographie de votre set en personnalisant les jeux de lumière, les feux d’artifice ou encore les projecteurs. Graphiquement, il faut bien admettre que Fuser ne casse pas trois pattes à un canard et vous n’en prendrez pas plein la vue.

Notre verdict

Fuser est un jeu musical étonnant et original. En quelques heures, le nouveau jeu d’Harmonix réussira à votre mettre dans la peau d’un DJ en vous faisant mixer des morceaux uniques et souvent improbables. Plus qu’un jeu de rythme, une fois maitrisé, Fuser peut devenir un vrai jeu de création musicale qui réservera des heures de plaisir aux joueurs et aux joueuses mélomanes. En revanche, si vous n’avez jamais rêvé devenir DJ et que vous n’avez pas vraiment le sens du rythme, Fuser ne devrait pas vous tenir en haleine plus que quelques heures. 3,5/5

Découvrez le trailer de lancement :