Test de DiRT 5 : Un must-have sur Xbox Series X et PS5 ?

Trois ans et demi après DiRT 4, la saga de Codemasters est de retour à la fois sur PS4 et Xbox One mais aussi sur Xbox Series X et PS5. DiRT 5 est-il un must-have sur New-Gen ? On l’a testé sur la nouvelle Xbox.

La promesse

Repoussez les limites dans DIRT 5 – la plus ambitieuse expérience de course automobile hors-piste à ce jour, avec un mode Carrière rempli de stars, un mode écran partagé à quatre joueurs, des modes de jeux en ligne uniques, un éditeur de livrée et bien plus !

100 % arcade

Lors de notre test en juin 2017, nous avions reproché à DiRT 4 son positionnement. Entre arcade et simulation, le jeu avait finalement bien du mal à convaincre les deux publics de ces styles opposés. Avec DiRT 5, la question ne se pose plus. Codemasters a pris un virage 100 % arcade. Pour les joueurs à la recherche d’exigence et de simulation, c’est vers DiRT Rally qu’il faut se tourner. DiRT 5 mise tout sur le fun et l’accessibilité, et c’est très réussi ! On s’amuse, on enchaîne à toute vitesse les courses aux quatre coins du monde dans des disciplines diverses et on ne se prend pas la tête. Dans DiRT 5, on peut foncer dans ses adversaires et s’aider des barricades et du décor pour progresser. Au pire, votre capot s’envolera, mais il n’y aucun dégât mécanique et les dégâts visuels sont très limités.

Le mode carrière vous fera découvrir une multitude de disciplines, dont la course sur glace, et de bolides, de la Peugeot 205 à l’Aston Martin DBX en passant par les buggys. Il vous occupera pendant une petite dizaine d’heures. DiRT 5 est aussi jouable à plusieurs sur la même console et bien sûr en ligne. Enfin, le mode Playground permet de créer vos propres circuits et terrains et de les partager avec la communauté.

Magnifique sur New-Gen

DiRT 5 est le premier jeu que nous avons testé sur la nouvelle Xbox Series X et graphiquement, il nous a éblouis. Les développeurs se sont fait plaisir en ajoutant tout un tas de particules qui volent en l’air. Des feuilles mortes aux fumigènes au bord de la route, on n’avait rarement vu d’aussi beaux effets visuels dans un jeu de voitures. De plus, le jeu tourne à merveille, dans une fluidité parfaite et sans aucun ralentissement. A défaut d’un Forza et d’un Gran Turismo pour le lancement des nouvelles consoles de salon, DiRT 5 s’impose comme un must-have sur Xbox Series X et PS5 pour tous les fans de jeux de voitures.

Notre verdict

Son virage 100 % arcade ne plaira sans doute pas à tous les joueurs mais de notre côté, nous avons passé un très bon moment sur DiRT 5. Fun, rapide, varié et sans prise de tête, DiRT 5 est un excellent jeu de course. Cerise sur le gâteau, il est parfaitement optimisé pour les nouvelles consoles de salon (Xbox Series X et PS5) et offre des graphismes magnifiques et une fluidité parfaite. 4/5

Découvrez le trailer de lancement :