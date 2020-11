Passer la frontière pour du shopping ou un restaurant « n’est pas essentiel »

Annelies Verlinden (CD&V), la ministre des Affaires étrangères, a demandé aux Belges de ne pas passer les frontières pour pouvir profiter des cafés, restaurants et autres magasins, parce que « ce n’est pas essentiel ».

La ministre des Affaires étrangères a en effet demandé aux Belges, lors du journal de la VRT, de se montrer solidaires et responsables. « Café, restaurant, magasins, ce n’est pas essentiel », a-t-elle dit.

« Nous savons que les mesures prises en Belgique sont contraignantes, que c’est un marathon, par un sprint », a-t-elle ajouté en évoquant les personnes qui vont au restaurant au Luxembourg ou qui font du shopping aux Pays-Bas.

« En Belgique, il y a des commerçants qui ont dû fermer, il y a des métiers qui ne peuvent plus travailler à cause des mesures et ce n’est pas solidaire d’aller faire de l’autre côté de la frontière ce qu’on ne peut plus faire en Belgique », a expliqué Annelies Verlinden.

« J’appelle tout le monde à ne traverser les frontières qu’en cas de raison essentielle. Café, restaurant, faire les magasins, ce n’est pas essentiel. Nous devons prendre nos responsabilités ensemble. Les mesures prises ne sont pas amusante, mais elles sont nécessaires pour la santé de tous », a-t-elle ajouté sur Twitter.

Contrairement au premier confinement, au printemps dernier, les frontières restent en effet ouvertes.