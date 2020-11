La majorité des hôpitaux souhaitent refédéraliser les soins de santé

Les directeurs généraux et médicaux des hôpitaux belges sont 86% à souhaiter que les soins de santé soient refédéralisés, rapportent mardi Le Vif/L’Express, le Journal du médecin, le Trends-Tendance, le Trends et Knack, sur base d’un sondage réalisé par leur éditeur Roularta en septembre. Quelque 14% plaident au contraire pour régionaliser davantage.

La quasi-totalité des 62 directions d’hôpitaux interrogées rejette la présence de 9 ministres de la Santé en Belgique.

Les hôpitaux rapportent par ailleurs que la crise sanitaire a eu lourd impact sur leur fonctionnement et sur la qualité des soins, notamment en cardiologie (68%), en oncologie (57%) ou en neurologie (50%).

« On a dû arrêter l’activité non urgente du jour au lendemain », témoigne le CEO du CHU de Liège, Julien Compère. « En un week-end, on a annulé 100.000 consultations sur les 800.000 par an. » Plus de 8 établissements sur 10 estiment que les pathologies qui ne sont pas liées au coronavirus augmenteront dans les prochaines années en raison du report des soins.

Manque de matériel et de personnel

Les hôpitaux sont 6% à déclarer que leur chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40% avec la crise. Un sur six estime cette perte entre 30% et 40%, tandis qu’un sur quatre la situe à 25%. Seuls 2% disent être sortis indemnes de la pandémie.

En outre, 90% des responsables hospitaliers assurent avoir trouvé assez d’expertise au sein de leur institution pour affronter l’épidémie de Covid-19. Le défi est passé d’un manque de matériel à un manque de personnel, constatent les hôpitaux.

Quelque 94% des répondants disent enfin que l’expérience de la première vague les a mieux préparés à d’autres épisodes épidémiques.