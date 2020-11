La Chine lance le premier satellite 6G au monde

Alors que la 5G n’est pas encore totalement déployée en Europe et qu’elle fait face à de nombreuses réticences, la Chine a annoncé avoir lancé vendredi le premier satellite 6G au monde. La Chine, qui a lancé la 5G dans son pays il y a un an, espère que la technologie 6G sera utilisable dès 2030. Elle serait plus de 100 fois plus rapide que la 5G.

Avec le lancement de ce satellite, la Chine souhaite étudier le comportement de cette nouvelle technologie dans l’espace. Notamment en ce qui concerne les échanges de données entre la Terre et l’espace. Il n’est cependant pas sûr que les résultats soient probants, tant les obstacles techniques, financiers, et énergétiques de cette nouvelle technologie sont encore nombreux.

La 6G risque également de se frotter à la réticence de la population, même chinoise. Selon un sondage de l’institut chinois iiMedia Research réalisé en septembre et relayé par Courrier International, trois Chinois sur quatre ne sont pas intéressés par la 5G. Et ceux qui ont donné leur chance à cette technologie sont pour l’instant peu satisfaits à cause de sa « couverture inégale dans le pays ».

En Belgique, les opérateurs télécoms Proximus et Orange ont annoncé début octobre avoir choisi le Finlandais Nokia et le Suédois Ericsson pour le renouvellement de leur réseau existant et pour le déploiement de la 5G. Les équipements de télécommunications du Chinois Huawei seront progressivement remplacés. Cette mise à niveau devrait être entièrement réalisée aux alentours de 2023.