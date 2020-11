Katy Perry appelle à tendre la main aux électeurs de Trump et reçoit une volée de bois verts

Katy Perry a été critiquée pour avoir demandé aux membres sa communauté de prendre contact avec leurs proches ayant voté pour Trump afin de les consoler.

Comme de nombreuses personnalités américaines, Katy Perry a fait campagne sur les réseaux sociaux pour inviter les Américains à voter. Elle n’a d’ailleurs jamais caché son intention de voter pour Joe Biden. Soulagée après avoir appris la victoire de son candidat, la chanteuse a cependant directement contacté ses proches qui avaient voté pour Trump pour leur tendre la main.

the first thing I did when the presidency was called is text and call my family members who do not agree and tell them I love them and am here for them. #FamilyFirst. Call your family today. Happy Sunday. ♥️

— KATY PERRY (@katyperry) November 8, 2020