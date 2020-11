Trump veut des rassemblements contre l’élection de Biden

Donald Trump n’a toujours pas reconnu sa défaite face à Joe Biden. Selon la chaine CNN, son équipe de campagne pourrait tenter d’organiser des rassemblements de protestation.

Les proches de Donald Trump sont divisés quant à la stratégie à adopter pour les jours à venir. D’un côté, les plus raisonnables l’appellent à reconnaitre sa défaite. Ça serait le cas de son épouse, Melania Trump, ainsi que son gendre, Jared Kushner. De l’autre, il y a le président et les plus fidèle trumpistes. Eux maintiennent que le résultat est le fruit de «fraudes» (bien que celles-ci n’aient pas été démontrées), et refusent de reconnaitre le résultat. Cette posture s’appuie également sur le recompte des voix prévu ou en cours dans les États où le résultat était le plus serré (même si ce genre de recompte, par le passé, n’a jamais suffi à inverser la tendance).

Parmi les fidèles du président, l’avocat Rudy Giuliani et le conseiller de campagne Jason Miller l’auraient exhorté à organiser des rassemblements populaires, afin de capitaliser sur la colère des électeurs déçus. La technique fait toutefois peur aux plus modérés et légalistes, qui redoutent des débordements. Dans les heures qui ont suivi le vote, quelques images ont donné des sueurs froides aux observateurs, quand des individus ont tenté d’interrompre par la force le décompte dans certains bureaux de vote. Deux hommes armés ont également été interpellés alors qu’ils comptaient s’en prendre à un bureau de vote. Les enquêteurs les ont interpellés après avoir reçu une information sur le déplacement suspect d’un véhicule de marque Hummer, occupé par plusieurs personnes armées de fusils d’assaut AR-15. Le véhicule était porteur d’autocollants affichant des messages associés à QAnon, un mouvement complotiste d’extrême droite.

Deux hommes armés arrêtés pour avoir planifié une attaque à Philadelphie https://t.co/A46cbkrre3 — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) November 7, 2020

Pas de chaos pour le moment

Pour Sarah Polak (Université de Leyde), ce genre de manifestation ne devrait rien donner sur le plan juridique. La question est alors de savoir comment ceux-ci se dérouleraient, étant donné la véhémence de certains opposants à Joe Biden. «Cela fait déjà quelques jours que le résultat a été annoncé, et on n’a pas vu de grosses émeutes», souligne la chercheuse. «Ils peuvent causer le chaos, mais jusqu’à présent, on n’a rien vu de tel», souligne-t-elle, optimiste.