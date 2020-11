Refusée aux urgences car sa maman est infirmière dans une section Covid

Une infirmière de Stoke-on-Trent, en Angleterre, a vu sa fille être refusée aux urgences parce que sa maman soigne des patients atteint du coronavirus.

Tracy est en effet infirmière dans une section Covid-19. Sur le conseil du médecin traitant, elle avait pris rendez-vous aux urgences pour Emily, sa fille de 12 ans, mais, arrivée sur place, cette dernière s’est vue refuser l’accès par le personnel de l’hôpital Bradwell qui a ne voulait pas la traiter car sa maman est en contact avec des malades du coronavirus.

« Je suis tellement en colère et bouleversée », a expliqué Tracy au Stoke-on-Trent Live. « Elle n’a pu être traitée à cause de mon travail. Je me sens coupable. Je savais que j’étais au travail le lendemain et je ne voulais pas aller m’occuper d’autres personnes parce que ma propre fille n’était pas soignée. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis bouleversée ».

Une situation d’autant plus étrange que Tracy ne présente aucun symptôme et a toujours suivi les normes de protection.

Un porte-parole de l’hôpital s’est néanmoins excusé auprès de la mère de famille: « Nous nous excusons pour le service fourni ce jour-là et remercions Tracy de l’avoir porté à notre attention. Nous avons mis en place des processus de dépistage des patients, mais nous les contrôlons constamment afin de continuer à améliorer les choses et à fournir un service de qualité et sûr à tous les patients. Nous avons apporté des changements et avons informé notre équipe d’accueil afin que ce scénario ne se répète pas. »