Tout savoir sur Prime Video, le service de streaming d’Amazon disponible en Belgique

Avec le nouveau confinement, vous êtes nombreux à vous tourner vers les plateformes de films et de séries en streaming pour vous occuper. Aujourd’hui, zoom sur un concurrent sérieux à Netflix et à Disney Plus et moins cher : Prime Video d’Amazon.

Des milliers de films et de séries en streaming

Avec Prime Video, vous pouvez regarder sur votre télévision, sur votre PC, sur votre smartphone ou sur votre tablette des milliers de films et de séries. Il y a tout d’abord les séries « Amazon Original » disponibles exclusivement sur Prime Video comme The Boys, Jack Ryan, Upload, The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel ou encore American Gods. Ces séries ont été acclamées par la critique et vous occuperont pendant des heures.

Prime Video produit également des films exclusifs comme le nouveau Borat qui vient de sortir sur la plateforme. La plateforme de streaming d’Amazon diffuse aussi de nombreux documentaires et séries sur le sport. Depuis la rentrée, les abonnés peuvent découvrir « Fernando », une série qui suit le pilote espagnol Fernando Alonso pendant un an. Il y a également de nombreuses séries consacrées au foot et qui permettent de plonger dans les coulisses de différents clubs : Tottenham Hotspur, le PSG, Leeds United, le Borussia Dortmund ou encore Manchester City. Bref, tous les fans de sports vont se régaler.

Prime Video: Des intégrales de séries cultes

Enfin, le catalogue Prime Video compte des centaines de séries et de films mythiques : Les 15 saisons de Grey’s Anatomy, l’intégrale de The Office, de Dexter, de Lost, de Dr. House, de Dawson’s Creek, de Prison Break, des Frères Scott, de Desperate Housewives, de Mr. Robot ou encore de The Vampire Diaries. Du côté des films, il y en a aussi pour tous les goûts avec des comédies françaises (Le tout nouveau testament, Le pari, La Cité de la peur,…) mais aussi des grands classiques comme Fight Club, Forrest Gump, Retour vers le futur, Coup de foudre à Nothing Hill.

Prime Video propose également beaucoup de contenu pour les enfants (Bob l’éponge, Dora l’exploratrice, tous les Tintin, Peppa Pig, Pokémon,…) ainsi qu’une multitude de spectacles d’humoristes (Nawell Madani, Alban Ivanov, Caroline Vingneaux,…).

Combien ça coute ?

Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime qui coûte 5,99 € par mois. Envie de payer moins cher ? Prenez l’abonnement annuel et recevez une réduction en payant 49 € pour un an. En plus, si vous êtes un nouvel abonné, vous recevrez d’abord 30 jours d’essai gratuit.

Les avantages d’Amazon Prime Video

Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime. Vous bénéficiez donc aussi de la livraison gratuite en Belgique en un jour ouvré sur plus de deux millions d’articles envoyés par Amazon

Comparatif avec Netflix et Disney Plus

Avec un tarif de 5,99 € par mois et de 4,08 € par mois si vous prenez l’abonnement annuel, Prime Video est nettement moins cher que Netflix et Disney Plus. En effet, l’abonnement le moins cher de Netfix revient à 7,99 € par mois (et seulement avec une qualité HD) et Disney Plus revient à 6,99 € par mois ou 69,99 € par an. Prime Video est donc moins cher que ses concurrents mais en plus vous profitez d’autres avantages comme la livraison gratuite en Belgique sur Amazon.

Offre temporaire: regardez de nouveaux films et séries gratuitement

Grâce à la période d’essai d’Amazon Prime Video. vous pouvez regarder des films et des séries gratuitement pendant 30 jours. Vous y retrouverez la série Twilight, la série Harry Potter, Le Joker, etc. Alors que Disney+ a Marvel, les films DC (Batman, Superman, ..) sont sur Amazon Prime Video ! Vous pouvez également regarder le dernier film de la série « Borat », « Borat Subsequent Movie Film ». Et en plus de cela, Amazon a ses propres films originaux. Alors essayez-le gratuitement pendant 30 jours dès aujourd’hui.