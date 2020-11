Stromae sortira bien un nouvel album

Stromae avait besoin de repos. Après l’énorme succès de son deuxième disque, «Racine Carrée», le chanteur avait souhaité faire une pause dans sa carrière. Ce long silence pourrait bien ne pas durer.

«Je pense que le succès du deuxième album a été si important que je vais prendre du temps pour retrouver une vie normale, être normal et m’en aller pendant deux ou trois ou même quatre ans avant d’en faire un autre», avait affirmé Stromae en 2014. Depuis, il travaille au côté de son épouse, la styliste Coralie Barbier, s’occupe de leur fils, et collabore avec d’autres artistes (notamment Orelsan et Coldplay). Cette pause musicale pourrait toutefois ne plus durer.

Voir cette publication sur Instagram ❤️🌈☀️ Une publication partagée par Barbier Coralie (@barbiercoralie) le 22 Janv. 2019 à 10 :37 PST

Pas de date précise en vue

Comme il l’explique dans une interview à Libération, il a toujours envie de faire de la musique. «Je n’ai jamais vraiment arrêté sauf à une période où je n’étais vraiment pas bien. J’en fais tous les jours, je travaille avec et pour d’autres…», explique-t-il. «Un album arrivera à un moment donné mais je n’ai pas vraiment de date».

Stromae a plusieurs fois annoncé qu’il reviendrait sur scène, «plus tard». L’artiste n’a pas toujours bien vécu le succès fulgurant qu’ont connu ses premiers albums. «J’avais besoin d’enlever toute cette pression qu’amène le succès. J’avais fait 200 concerts en deux ans, ce qui était un nombre insensé. C’était une superbe expérience mais, c’est allé trop vite», racontait-il en 2018. «Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n’importe quel métier, quand on travaille trop, on arrive à un burn-out», dit-il. Il avait connu un coup de fatigue très prononcé après avoir utilisé un médicament anti-paludéen connu pour parfois entrainer des dépressions comme effets secondaires.