Connaissez-vous Naomi Biden, la petite-fille du nouveau président américain?

Le 7 novembre dernier, Naomi Biden a, comme toute sa famille, célébré l’élection de son grand-père, Joe Biden. La jeune fille a attiré de nombreux regards.

L’Amérique démocrate et progressiste est à la fête depuis la victoire de Joe Biden face à Donald Trump. Naomi, la petite-fille de Joe Biden, n’a pas manqué de célébrer ce jour sur les réseaux sociaux. A 26 ans, cette étudiante est la fille aînée de Hunter Biden, le deuxième enfant de Joe Biden. Après l’annonce de la victoire de son grand-père, elle a partagé un moment de l’euphorie familiale.

Elle doit son prénom à celui de sa tante, qu’elle n’a pas connu. Naomi Hunter, la fille de Joe Biden et sœur de Hunter, avait trouvé la mort avec la première épouse de Joe Biden dans un accident de voiture, en 1972. Grièvement blessés, Hunter avait toutefois survécu. Naomi Biden a toujours été proche de son grand-père. Elle lui rendait souvent visite à la Maison Blanche lorsqu’il était vice-président des États-Unis, janvier 2009 et janvier 2017.

On découvre sur le compte Instagram de la jeune femme qu’elle est en couple avec un certain Peter Neal.