Une rivière russe devient rouge pour une raison inconnue

Les habitants de la ville russe de Kemerovo ont eu la désagréable surprise de voir l’eau de leur rivière devenir rouge. On ne connaît pas encore l’origine de ce changement de couleur.

Les images, notamment partagées par les Pussy Riot, suscitent l’interrogation en Russie. Sur ces dernières, on peut voir une rivière russe, au niveau de la ville de Kemerovo, non loin du Kazakhstan, être toute rouge. Cette étrange couleur serait causée par la fuite d’une substance mystérieuse dans les eaux de la rivière. Une substance mystérieuse et probablement toxique, les canards refusant de se baigner dans l’eau depuis qu’elle a changé de couleur.

Iskitimka river in the city of Kemerovo, Russia. right now. 🆘 pic.twitter.com/I09eKWvkVC — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) November 6, 2020

D’après les autorités locales, la pollution viendrait d’un problème au niveau du système de drainage des eaux pluviales. Elles ne savent par contre pas encore quelle substance donne à l’eau cette couleur rouge sang. La police cherche également à « identifier les auteurs des faits et à les traduire en justice », a expliqué Andrei Panov, le gouverneur de la région, sans donner plus de précisions sur la nature de ces « faits ».

Ce n’est pas la première fois cette année qu’une rivière russe devient rouge. En avril dernier, la rivière Gvozdnya avait également changé de couleur. A l’époque, un porte-parole du ministère de l’écologie de la région avait détaillé que la couleur venait de « l’émission d’une substance de couleur rouge inconnue » par une « entreprise locale », sans donner plus d’informations.