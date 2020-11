Major, premier chien de refuge à vivre à la Maison-Blanche

Pour la première fois, un chien adopté dans un refuge vivra à la Maison-Blanche.

Les Obama avaient Bo et Sunny, les Biden ont Champ et Major. Comme il est de tradition, les chiens du futur président américain viendront vivre avec lui et sa femme à la Maison-Blanche. Et pour la première fois, la résidence officielle du président deviendra aussi la résidence d’un chien adopté en refuge. Major, un berger allemand, a en effet adopté en 2018 à la Delaware Humane Society par Joe et sa femme Jill.

Il s’agissait d’abord d’un accueil temporaire, le refuge ayant besoin d’une famille pour accueillir Major durant quelques jours. Mais Major a semble-t-il conquis le cœur de la famille du nouveau président et fait donc désormais partie du clan. Champ, lui, avait rejoint les Biden en 2008.

Cela fait quatre ans, et le départ d’Obama, qu’il n’y a plus de chiens à la Maison-Blanche. Melania et Donald Trump n’avaient d’ailleurs aucun animal de compagnie.

This is Major and Champ. They are the dogs of @JoeBiden and @DrBiden. Champ has already been to the White House, but Major hasn’t yet. Champ can’t wait to show him around. Both 14/10 would be an honor to pet pic.twitter.com/Zwqmx7X6FB

— WeRateDogs® (@dog_rates) November 7, 2020