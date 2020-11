J-Lo et Lady Gaga en larmes après la victoire de Biden

De nombreuses personnalités américaines ont tenu à exprimer leur joie après l’annonce de la victoire de Joe Biden lors des élections américaines.

Parmi celles-ci, Lady Gaga qui s’est filmée en larmes dans deux vidéos distinctes postées sur Instagram. Il faut dire que la chanteuse a vécu intensément la campagne, en invitant à plusieurs reprises les Américains à voter. Elle s’était également produite lors du dernier meeting de Joe Biden. «Joe Biden, Kamala Harris et le peuple américain, vous venez de donner au monde l’un des plus grands gestes de gentillesse et de courage que l’humanité ait vu. Rien que de l’amour pour notre nouveau commandant en chef et la première vice-présidente élue à la Maison Blanche.»

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lady Gaga (@ladygaga) le 7 Nov. 2020 à 8 :47 PST

Larmes et pyjama

Autre célébrité, mêmes larmes de joie avec Jennifer Lopez qui s’est également exprimée via Instagram. « Je suis si heureuse ce matin. J’espère que nous allons nous rassembler et apprendre à nous aimer les uns les autres. C’est un nouveau jour. Il est temps de soigner les blessures profondes de ce pays et de se rassembler. Nous sommes les Etats-Unis, le plus grand pays de la planète ». L’actrice a également eu une pensée émue pour Kamala Harris, première femme à devenir vice-présidente du pays. « L’histoire se fait aujourd’hui pour toutes les petites filles qui se sont fait entendre à travers le monde. C’est incroyable ».

Loin des larmes de ses deux collègues, Jennifer Lawrence a, elle, laissé exploser sa joie en allant courir dans les rues de Boston en… pyjama.