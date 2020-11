Une campagne pour équiper des familles au Bénin avec des foyers améliorés

En septembre dernier, l’entreprise belge CO2logic, spécialisée dans le calcul, la réduction et la compensation des émissions de CO2 des entreprises et des organisations, a lancé Earth Funders. Créé au sein de la Fondation Roi Baudouin, ce Fonds s’engage à mettre en œuvre, de manière rapide et efficace, des solutions concrètes dans la lutte contre le changement climatique. Pour cela, Earth Funders va soutenir financièrement des projets portant sur le climat partout dans le monde à travers des campagnes de financement participatif.

Des cuisinières qui changent tout

Baptisée SOMBA, la première campagne de crowdfunding a été lancée le 12 octobre dernier sur la plateforme KissKissBankBank. L’objectif est de récolter 60.000€. Ce montant permettrait d’équiper 1.200 familles issues de dix villages ruraux au Bénin avec des foyers améliorés, c’est-à-dire des cuisinières plus efficaces. «Pour beaucoup d’entre nous, l’électricité et une cuisine entièrement équipée semblent aller de soi, mais pour près de 3 milliards de personnes dans le monde, c’est toujours un luxe quotidien auquel elles n’ont pas accès. La récolte quotidienne de bois est une tâche lourde et pénible qui incombe principalement aux femmes et aux enfants, les empêchant de se consacrer à d’autres tâches et qui est souvent à l’origine du décrochage scolaire, notamment chez les filles. Cuisiner sur des foyers ouverts rudimentaires et inefficaces comme les foyers à trois pierres au Bénin nécessite d’énormes quantités de bois, mettant les forêts et la biodiversité locale sous pression», explique Earth Funders sur la page de la campagne.

50 € pour équiper une famille

Sur la plateforme, les internautes peuvent contribuer au succès de cette campagne en choisissant le montant de leur don et la contrepartie qu’ils recevront. Très concrètement, un don de 50€ permettra d’équiper une famille avec un foyer amélioré qui changera leur vie et leur quotidien. En contrepartie de leur contribution, ils recevront une gourde en acier inoxydable de la marque Klean Kanteen avec le logo du projet. Celles et ceux qui contribueront à hauteur de 30€ recevront un lot de trois bracelets fabriqués à la main avec des herbes ibenis par des femmes au Bénin. Une manière d’aussi soutenir l’artisanat local donc. Pour 80€, les contributeurs recevront un sweatshirt de la marque écologique Stanley and Stella avec le logo du projet SOMBA.

La campagne de financement participatif se termine le 21 novembre prochain.