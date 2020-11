« Truth Seekers » (Amazon Prime), un bel équilibre entre rire, horreur, et émotion

Dans ‘Truth Seekers’ (Amazon Prime Video), Guy et Dave, respectivement interprétés par Nick Frost et Simon Pegg, partent chasser des fantômes et autres phénomènes paranormaux à travers le Royaume-Uni.

Fans de films comme ‘Shaun of the Dead’ ? Alors ‘Truth Seekers’ sur Prime Video est fait pour vous. La série comique a en effet aussi été imaginée par le duo britannique Simon Pegg et Nick Frost. Pegg s’en tient cette fois à un petit rôle, Frost peut porter la série sur ses larges épaules. Il incarne Gus, un installateur internet qui, dans son temps libre, étudie des phénomènes paranormaux avec des gadgets en tous genres. Et ces phénomènes ont généralement un rapport avec des esprits, une obsession depuis la mort de sa femme. ‘Truth Seekers’ n’atteint pas vraiment le niveau de séries comme ‘What We Do in the Shadows’ (mais qui l’atteint?), il trouve au mieux le parfait équilibre entre le rire, l’horreur et l’émotion. Et Malcolm McDowell est formidable dans le rôle du père de Gus, éternel insatisfait. 3/5

