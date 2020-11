Le commissaire Covid confirme que nos fêtes de fin d’année seront chamboulées

Ce samedi, le commissaire Covid-19 Pedro Facon, mandaté pour réfléchir au prochain déconfinement, s’exprimait dans les journaux Sudpresse pour faire le point sur la stratégie de déconfinement. L’occasion pour lui d’aborder de nombreux sujets, dont les fêtes de fin d’année.

Sans surprise, ce traditionnel moment de partage en famille et entre amis ne sera pas le même à cause du coronavirus, particulièrement friand de ces grands rassemblements prolongés à l’intérieur. « On doit d’ores et déjà préparer la manière dont on va retourner vers une situation où le virus circule moins. Après la première vague, on a relâché trop rapidement alors que toutes les conditions n’étaient pas remplies », commence-t-il.

Avant de poursuivre. « Pour ce qui est de l’aspect social, on espère tous une situation où l’on pourrait peut-être quand même se réunir en petite famille. Il est trop tôt pour donner les modalités. Certaines choses pourraient être possibles avec sa famille proche mais les soirées de Noël, les repas, les soirées de nouvel an, les réunions de famille en janvier… Tout ça, et de manière combinée, c’est impossible. C’est juste parfait pour la circulation du virus », a-t-il détaillé.

Il faudra donc probablement attendre décembre 2021 pour passer des fêtes de fin d’année normales. A moins que, comme l’avait proposé Frédérique Jacobs, chef de service infectiologie à l’hôpital Erasme, la Belgique les reporte en juillet.