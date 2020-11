Biden promet d’être « le président de tous les Américains »

«Mettons-nous au travail», a ensuite lancé Kamala Harris, la vice-présidente élue. L’enjeu de «cette élection dépasse de loin (la personne de) Joe Biden ou moi-même. Elle concerne l’âme de l’Amérique et notre volonté de nous battre pour elle. Nous avons du pain sur la planche, mettons-nous au travail», a écrit sur Twitter Mme Harris, 56 ans, première personne noire à occuper la fonction de vice-présidente dans l’histoire des Etats-Unis.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020