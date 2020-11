VIDEO. Il est paralysé à vie après un accident de trampoline

Matthew Gaynon est devenu, à 29 ans, paralysé pour le restant de ses jours à cause d’une mauvaise chute sur un trampoline. La vie de ce coiffeur a changé du jour au lendemain, alors qu’il ne s’y attendait absolument pas.

Lorsque Matthew Gaynon s’est rendu dans un parc à trampolines avec un ami en août dernier, il ne s’attendait certainement pas à ce que sa vie soit bouleversée à jamais. Cet Anglais, venant de Manchester, a fait une mauvaise chute après avoir tenté un saut trop périlleux pour lui.

« J’ai su instantanément que quelque chose n’allait pas. Je ne sentais pas mon corps et mes bras picotaient. Mon amie le filmait et riait parce qu’elle ne se rendait pas compte que je m’étais fait mal, mais quand je lui ai dit que je ne pouvais pas bouger, elle a appelé une ambulance », raconte-t-il. Suite à cette terrible chute, il a été transporté d’urgence à l’hôpital de Salford, où il a subi une opération de neuf heures pour stabiliser le haut de son corps.

Une rééducation douloureuse

« Quand ils m’ont dit que je ne marcherais plus jamais, j’ai craqué », explique-t-il. Deux semaines plus tard, il a été transféré vers une unité des blessures de la colonne vertébrale et a commencé la rééducation. Désormais, ses amis tentent de récolter plus de 20.000 € pour lui acheter un fauteuil roulant qui lui permettra de se lever et de couper les cheveux, lui qui est coiffeur de vocation.

« Je ne pense pas que je pourrai un jour me remettre de ce qui m’est arrivé, mais je dois continuer à me surpasser et retrouver autant que possible mon indépendance », conclut-il.