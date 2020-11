La victoire de Joe Biden dans le Michigan pourrait être due à… Eminem

Le démocrate Joe Biden a remporté l’état clé du Michigan, état remporté par Donald Trump en 2016. Un basculement qui pourrait être, selon de nombreux internautes, attribué… au rappeur Eminem.

Alors que les dépouillements sont toujours en cours dans plusieurs états cruciaux pour l’élection présidentielle, il est désormais acquis que celui du Michigan a été remporté par Joe Biden.

La veille du scrutin, le candidat démocrate avait diffusé une vidéo de campagne, dont la bande-son était l’un des titres phares d’Eminem: Lose Yourself. Le clip était titré « One opportunity » [une seule opportunité], référence significative et évidente aux paroles du morceau écrit par le rappeur.

En plus d’avoir autorisé l’utilisation de son morceau, l’artiste a relayé cette vidéo sur les réseaux sociaux, encourageant les Américains à voter et donnant ainsi un coup de pouce au démocrate.

« Merci d’avoir sauvé le monde »

Ainsi, Slim shady aurait-il vraiment pu convaincre Detroit, la plus grande ville de cet état, celle où il a grandi et s’est fait un nom sur la scène musicale, de voter Joe Biden ?

C’est en tous cas la théorie soutenue par de nombreux internautes après l’annonce de la victoire du démocrate dans cet état clé.

« Mince, le Michigan l’a vraiment fait… Merci Detroit d’avoir sauvé le monde », écrit un internaute. « Eminem a gagné le Michigan pour Joe Biden », tweete un fan de l’artiste. « Dès qu’Eminem a partagé cette campagne, on savait que Detroit allait faire en sorte que le Michigan soit pour Biden », ajoute une autre.

thank god i didnt send that « if biden wins michigan i will get an eminem tattoo » tweet https://t.co/Hu7uMAGQYP — ashley ray (@theashleyray) November 4, 2020

eminem won michigan for joe biden. — Ron (@vidaslide) November 4, 2020

After Eminem dropped that ad, you know Detroit was gonna make sure Michigan went to Biden. pic.twitter.com/shCJADlPEu — Maryam (@awyoutried) November 4, 2020

Yes….. Eminem is the reason Biden won Michigan. They worship him like a god there and Biden using probably his greatest song in his ad is one of those reasons he flipped the state. https://t.co/w6t2ulQvKD — Adeoluwa-Richard 💡 (@Julyannsark) November 5, 2020