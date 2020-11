« Détends-toi Donald! » : Moquée par Trump, Greta Thunberg se venge au moment parfait

La vengeance est un plat qui se mange froid. Ce n’est pas Greta Thunberg qui démentira cet adage. Il y a près d’un an, Donald Trump s’en prenait à elle dans un tweet qui avait fait le tour de la toile. Il l’invitait à « travailler sur ses problèmes de colère ». Alors que le président des États-Unis voit ses espoirs de réélection s’effondrer, la jeune militante en a profité pour prendre sa revanche.

En décembre 2019, le président des États-Unis s’attaquait à la militante pour le climat Greta Thunberg sur Twitter. Alors qu’elle venait d’être élue personnalité de l’année 2019 par le magazine « Time », il qualifiait cela de « tellement ridicule ». « Greta doit travailler sur ses problèmes de gestion de colère. Et puis aller voir un bon vieux film avec un ami. Détends-toi Greta, détends-toi ! », écrivait-il.

« Chill Donald ! »

Près d’un an plus tard, la jeune activiste s’est vengée via le même canal et avec les mêmes mots.

Alors que Trump s’énerve sur son réseau social favori, crie à la fraude et réclame l’arrêt des dépouillements, Greta Thunberg lui a répondu : « Tellement ridicule. Donald doit travailler sur ses problèmes de gestion de colère. Et puis aller voir un bon vieux film avec un ami. Détends-toi Donald, détends-toi ! »

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020



Une publication largement saluée et relayée par les internautes, et qui atteint presque un million et demi de « likes ».