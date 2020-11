Clap de fin pour « Dix pour cent » ? Pas vraiment

Mercredi soir, France 2 diffusait ce qui devait être le dernier épisode de la série « Dix Pour Cent ». Or, à en croire son producteur Dominique Besnehard, il pourrait bel et bien y avoir une suite, probablement avec un format différent.

Sur le plateau de l’émission « 6 à la maison », sur France 5, Dominique Besnehard, le producteur de la série « Dix Pour Cent », a laissé entendre qu’une suite de la série était en préparation. « Je n’arrête jamais de toute façon ! », a lancé le producteur.

Et de poursuivre : « il faut que l’on réfléchisse bien. On a l’ide de faire un unitaire, un 90 minutes, le temps de se ressourcer et de réécrire. Mais il faut que nos amis veuillent bien continuer… », a-t-il indiqué. « On voudrait faire un long-métrage pour la télévision et puis ensuite de continuer leurs histoires… »

La balle serait donc dans le camp du casting. Mais une cinquième saison pourrait donc bel et bien voir le jour après la diffusion d’un long-métrage.

Les acteurs seront-ils tous partants ? En tous cas, Stéfi Selma, alias Sofia, le sera très certainement. Également présente sur le plateau, elle n’a pas su cacher sa joie après l’annonce du producteur.