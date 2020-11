Circuit rando: Du Zwin à Cadzand-Bad, autour de l’estuaire

Toute la Côte n’a pas été cédée aux constructeurs d’immeubles : au nord du pays, à la frontière avec les Pays-Bas, une petite zone de nature résiste. On rejoint facilement la ville néerlandaise de Cadzand-Bad via les chemins qui longent l’estuaire, et offrent une belle vue sur cette zone prisée des oiseaux. Ce circuit est également très agréable pour les coureurs, qui le parcourront plus rapidement.

Distance: 12 km



Dénivelé: 10m D+



Durée: 3 heures



Niveau de difficulté: 2/5

A voir sur le chemin :

Le parc naturel du Zwin est parfois qualifié d’aéroport international pour les oiseaux. On peut y observer toutes sortes d’espèces, et notamment des cigognes, dans un contexte d’une impressionnante diversité naturelle et paysagère. La réserve naturelle, qui borde cette promenade, est accessible moyennant un prix d’entrée de 12 €. Il est ensuite possible de s’y promener seul ou dans le cadre d’une visite organisée.

Le parcours :

Du Zwin Natuur Park, se diriger vers l’intérieur des terres afin de contourner la réserve naturelle. On monte tout de suite sur une digue qui permet d’avoir une vue sur l’estuaire et sur l’ensemble du parcours qui nous attend. Le chemin est évident : on longe les berges jusqu’au fond de l’estuaire, où on peut traverser (et au passage franchir la frontière avec les Pays-Bas). De là, on continue à longer logiquement ce bras de mer jusqu’à arriver en bordure de Cadzand-Bad. Il est ensuite possible d’allonger quelque peu la sortie en se rendant jusqu’au port de la ville.

Bon à savoir :

Le paysage change largement selon la marée. A marée basse, c’est une vaste zone de vase et d’algues qui se dévoile. Au contraire, à marée haute, la mer peut se montrer agitée jusqu’à l’intérieur des terres.

S’y rendre :

On rejoint sans difficulté le parc naturel du Zwin, à la frontière avec les Pays-Bas, depuis n’importe quelle gare, via la gare de Knokke (environ 1h30 depuis Bruxelles). De là, des bus De Lijn permettent de rejoindre le Zwin Natuur Park. Les plus sportifs peuvent également rejoindre le parc à pied depuis la gare, en longeant le bord de mer (plus ou moins 6 km).