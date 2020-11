PHOTOS. Une deuxième tortue jaune découverte en Inde

Une tortue à écailles dorées a été découverte par le Service des forêts indien, trois seulement après avoir révélé un autre spécimen de ce type. La créature, entièrement jaune, est selon toute vraisemblance atteinte d’albinisme.

En juillet dernier, une tortue jaune avait été capturée en Inde, plus précisément à Odisha, comme nous vous en parlions dans cet article. Ce reptile unique avait été confié aux agents forestiers locaux. L’un d’entre eux, Bhanoomitra Acharya, a souligné à quel point cette découverte était unique : « La tortue secourue a le corps et la carapace jaune, c’est vraiment rare. Je n’ai jamais vu une tortue pareille de toute ma vie ».

De telles irrégularités chromatiques sont exceptionnelles dans la nature, et la découverte d’un nouveau spécimen à Bardhaman, toujours en Inde, fascine les observateurs. Même si les rapports sur ces découvertes soient maigres, les biologistes pensent que cette caractéristique est due à un manque de pigmentation corporelle, l’albinisme.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP

L’albinisme est un type de maladie génétique due à l’absence ou à une production réduite de mélanine, le pigment qui donne de la couleur à la peau, aux yeux et aux cheveux (ou à la fourrure, aux plumes ou aux écailles chez d’autres espèces). Des erpétologistes ont d’ailleurs expliqué qu’une tortue peut afficher une couleur rouge.

A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.

Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 20, 2020