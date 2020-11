Il y aurait au moins 300 millions d’exoplanètes potentiellement habitables dans notre galaxie

Certaines de ces exoplanètes peuvent être considérées comme des « voisines interstellaires », les plus proches se situant à 20 années-lumière.

Depuis des centaines d’années, les scientifiques se demandent combien d’exoplanètes habitables se trouvent dans l’univers. Si l’on n’a toujours pas de réponse à cette question, on sait par contre désormais plus ou moins combien d’exoplanètes potentiellement habitables existent dans notre galaxie. Selon CNN, qui cite une étude publiée dans « The Astronomical Journal », elles seraient au nombre de 300 millions.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les données du télescope Kepler, dont la mission était de découvrir le plus d’exoplanètes possibles. Et afin d’être considérées comme « potentiellement habitables », les planètes devaient avoir une taille similaire à la Terre, être rocheuses, et capables de supporter de l’eau liquide à leur surface.

« Kepler nous a appris qu’il y avait des milliards de planètes, mais maintenant nous savons qu’une partie de ces planètes pourrait être rocheuse et habitable », explique la Nasa qui affirme également qu’il pourrait y en avoir « bien plus ». Elle rappelle finalement que la présence d’eau sur une planète n’est « qu’un des nombreux facteurs nécessaires » à l’apparition de la vie.