Des télévisions américaines coupent l’allocution « mensongère » de Trump

Donald Trump Jr, le fils aîné, a appelé son père à mener «une guerre totale» contre les tricheries entachant selon lui la présidentielle, dans un tweet incendiaire trahissant selon certains un début de panique face aux chances grandissantes de Joe Biden de l’emporter.

The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.

It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020