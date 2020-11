Il se fait greffer de véritables crocs

Passionné de modifications corporelles, un Brésilien de 41 ans, déjà tatoué sur 80% du corps, s’est fait implanter de véritables crocs pointus.

Celui que se fait appeler « Orc » vient de dépenser près de 450€ pour deux imposantes « dents », de véritables crocs qu’il vient de se faire greffer.

Eating dinner must get interesting.😲 — LADbible (@ladbible) November 3, 2020



À 41 ans aujourd’hui, ce Brésilien s’est fait tatouer pour la première fois lorsqu’il avait 15 ans. Vingt années plus tard, il s’est pris de passion pour les modifications corporelles. Piercings sous-cutanés, globes oculaires tatoués et langue fendue… et maintenant les crocs.

De nouvelles modifications à venir

« J’essaie d’être moi-même, ce ne sont que mes idées. Mes inspirations viennent du cœur », explique-t-il à Lad Bible. « Je ne me suis inspiré de personne ».

Si son apparence ne fait pas l’unanimité (« ma mère déteste, mon père tolère et mes amis trouvent ça bizarre », explique-t-il), Orc assure qu’il reçoit de nombreux commentaires positifs et enthousiastes. « Ils me disent de belles choses et ça me motive à continuer ». L’homme a donc prévu de poursuivre ces modifications à l’avenir et d’ajouter de nouveaux tatouages à son corps.