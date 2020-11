Atteinte d’une maladie « mangeuse de chair », un chirurgien veut reconstruire son visage gratuitement

Alors qu’elle n’était qu’une enfant, Janine a été défigurée par une maladie rare « mangeuse de chair ». Aujourd’hui, cette Irlandaise rêve de retrouver son visage, son sourire et d’en finir avec les moqueries. Ce rêve pourrait devenir réalité grâce à la générosité d’un chirurgien prêt à l’opérer gratuitement.

Janine n’avait que trois ans lorsqu’une leucémie lui a été diagnostiquée. Durant sa chimiothérapie, elle a développé une maladie extrêmement rare, la fasciite nécrosante. Des bactéries « mangeuses de chair » ont pénétré son organisme et ont attaqué ses tissus. La maladie a complètement défigurée la petite fille.

« Une bête de foire »

Durant son enfance et son adolescence, Janine a subi de multiples opérations pour atténuer les effets de cette maladie.

Tout au long de sa vie, elle a enduré moqueries, insultes et autres violences verbales à cause de son apparence. « C’est comme si je n’avais pas ma place dans ce monde. Comme si j’étais une bête de foire dont le monde pouvait se moquer », confie-t-elle à Jam Press. Se promener avec son mari ou sa famille, aller au magasin, retrouver ses amis… Toute sortie est difficile pour Janine, car elle rime souvent avec insultes.

Âgée de 35 ans aujourd’hui, la jeune femme a repris espoir grâce à un médecin américain. Le Dr Kongrit Chaiyasate, micro-chirurgien plastique, estime qu’il pourrait, grâce à la chirurgie reconstructive, lui rendre son visage.

« Lui rendre ce qui lui a été pris »

Sommité dans l’univers de la chirurgie plastique, le chirurgien a proposé à Janine de mettre ses compétences à son service gratuitement. « Qu’elle soit intimidée et isolée à cause de son apparence… ça me touche vraiment, surtout en tant que parent », explique le spécialiste. « Le plus gratifiant dans mon travail, c’est de pouvoir rendre aux gens ce qui leur a été pris ».

Le spécialiste espère pouvoir offrir à Janine une nouvelle harmonie faciale et qu’elle puisse retrouver les mouvements des deux côtés de son visage. « Nous aimerons restaurer son sourire et qu’elle puisse cligner des yeux. Qu’elle puisse à nouveau manger et boire normalement, aussi. »

Le chirurgien s’attend à une opération longue, fastidieuse et complexe, mais reste optimiste. « J’ai confiance en mes capacités et en celles de mon équipe », a-t-il déclaré.

Une collecte pour un nouveau visage

Si le Dr Kongrit Chaiyasate est prêt à opérer Janine bénévolement, il faut que la jeune femme puisse rejoindre son institution. Habitant à Belfast, elle doit donc se rendre jusqu’à Détroit, aux États-Unis. Une collecte a donc été lancée afin de l’aider à couvrir ses frais hospitaliers, de déplacement et d’hébergement. Un total de… 100.000$.

Dès qu’elle aura rassemblé cette somme et que les restrictions de voyage dûmes à la covid seront levée, Janine s’envolera pour réaliser son rêve. « Cette chirurgie changerait tout pour moi. Retrouver la confiance en moi. Sentir que j’ai enfin ma place. Ne plus endurer toutes les intimidations qui me donnent l’impression que je ne vaux rien… Ce serait un rêve devenu réalité. »