Slimane a poussé un coup de gueule dans une story Instagram. Le chanteur évoque la situation financière « très compliquée » des artistes qui ne peuvent plus donner de concerts ni vendre d’albums en France.

Tout comme en Belgique, les rayons non-essentiels des supermarchés français ont été fermés pour éviter la concurrence déloyale avec les petits commerçants. « La décision de l’État, c’est la décision de l’État. Moi je la trouve complètement improbable et c’est mon avis mais je vais vous expliquer les conséquences qu’elle a plutôt », écrit Slimane dans sa story.

« Quand on fait une télé, on n’est pas payés »

Le chanteur dévoile ensuite un fait étonnant sur les prestations télévisées des artistes : « Il faut savoir que quand on fait une télé, on n’est pas payés contrairement à ce que certains pensent. En fait, c’est nous qui payons la prestation que nous proposons en télé. Souvent, on essaye de faire des belles prestations. Et tout ça coûte de l’argent (…) Et faut savoir que c’est la prod de l’album qui paye ces frais, avec l’envie de promouvoir et vendre le projet. Il s’avère qu’aujourd’hui, on ne peut plus vendre nos albums… »

« Ç a va être très compliqué »

Slimane confie encore qu’il n’y a pas d’alternative pour les artistes. « Et là en fait, on se retrouve dans un cas de figure ou il y a beaucoup d’investissement, mais pas d’entrée. Donc là, nos producteurs sont en train de nous dire que ça va être très compliqué », explique encore le chanteur qui est toutefois bien conscient de sa position privilégiée. « On n’est pas les plus à plaindre. Mais en même temps, si nous qui avons la chance d’avoir une tribune, nous ne parlons pas, personne ne peut vraiment le faire… », explique encore le chanteur qui prend ainsi la parole au nom d’artistes moins connus.