LeBron James demande de l’aide pour retrouver un tueur

La sœur de l’un des meilleurs amis de LeBron James a été retrouvée morte à son domicile d’Akron. La star du basket se mobilise et demande justice.

La superstar de la NBA LeBron James cherche des réponses à la suite de la mort par balle d’Ericka Weems, 37 ans, la sœur de son ami d’enfance, Brandon Weems, membre du staff des Cleveland Cavaliers.

Dans un tweet, la star des Lakers demande de l’aide aux habitants d’Akron: « AKRON OHIO !! La sœur de mon frère a été assassinée le week-end dernier dans sa maison ! Sa famille a besoin de réponses, savoir pourquoi et qui l’a fait. Ma ville, j’ai besoin de vous tous pour découvrir qui a fait cette chose horrible, honteuse et dégoûtante à un ange si attentionné et aimant! #Justice4EricaWeems«

AKRON OHIO!! My brother’s sister was murdered this past weekend in her home! My brother family need answers to why and by whom. My city I need y’all to go to work and find out who did this awful, shameful, disgusting thing to such a caring, loving angel! #Justice4EricaWeems❤️💔

