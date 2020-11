« Honte à vous !» : les supporters de Trump s’en prennent à Fox News, la chaîne favorite du président

« Fox News craint ! » Après avoir annoncé la victoire de Biden dans l’Arizona, la chaîne d’information pro-Trump Fox News s’est attirée les foudres des partisans du républicain. Ces derniers se sont par ailleurs rassemblés devant un centre électoral qui aurait été contraint de fermer face à l’hostilité des manifestants.

La tension grimpe en Arizona. Des supporters de Donald Trump étaient rassemblés mercredi soir devant le bureau de vote de Maricopa dans l’Arizona pour hurler leur mécontentement à l’encontre de Fox News. La chaîne télévisée, réputée pour être largement pro-Trump, venait d’annoncer la victoire de Joe Biden dans cet état du sud-ouest des USA. Elle a été le premier organe de presse américain à le faire.

Depuis, les agences AP et AFP annoncent également le basculement de l’état côté démocrate.

« Fox News craint ! » « Honte à vous !» Les supporters de Donald Trump criaient leur colère devant un bureau de vote mercredi soir, alors que le comptage était toujours en cours.

Des journalistes de Fox News présents sur place auraient été évacués.

Trump supporters chanting “Fox News Sucks!” Well, now I have really seen it all. They’re starting to turn on their own. pic.twitter.com/ER0dcJRZFl



Plusieurs médias rapportent que des partisans de Trump, dont certains armés, ont forcé le centre électoral de Maricopa à se barricader. « Comptez les votes », scandaient-ils.

Just walked out of the Maricopa County Elections Office to this where a large extremist group has re-gathered, extremely angry yelling “count those votes” and screaming at the media and others in the area.

They are angry claiming an unfair election and broken system. #azfamily pic.twitter.com/DvRXpTIVpv

— Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020