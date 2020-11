Elle s’invente un cancer pour toucher son salaire pendant 3 ans

En Australie, une infirmière risque une peine de prison pour avoir fait croire pendant trois ans à son employeur qu’elle souffrait d’un cancer. Elle a ainsi continué à toucher son salaire alors qu’elle était en parfaite santé.

L’histoire de Fiona Morris suscite l’indignation de ses collègues et de nombreux Australiens. Il y a près de dix ans, cette infirmière d’origine écossaise a surmonté un cancer des os. C’est alors qu’elle a été engagée dans une clinique pour épauler et soutenir les personnes atteintes d’un cancer.

Elle continue d’être payée entre 2017 et 2020

Mais rapidement, Fiona s’est mise en maladie. Elle a expliqué à son employeur que son cancer avait repris et qu’il se propageait désormais à son dos et à ses poumons. Entre 2017 et 2020, l’infirmière a ainsi continué à toucher un salaire complet sans travailler. Parallèlement, l’hôpital a dû engager une autre personne pour la remplacer. Au total, ce mensonge a donc coûté plusieurs de dizaines de milliers de dollars australiens à l’institution.

Une peine de prison ?

Finalement, au printemps dernier, des collègues ont commencé à se douter de quelque chose et l’infirmière, aujourd’hui âgée de 35 ans, a été virée en juin dernier. Mais l’histoire ne s’arrête pas là pour elle. En effet, après l’ouverture d’une enquête, les autorités et l’hôpital ont découvert le pot aux roses. Fiona Morris a été arrêté le mois dernier et placée en détention. Accusée d’escroquerie, elle risque une peine de prison.