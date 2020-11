Deux mineurs ont été interpellés à Eupen pour suspicion de tentative d’assassinat terroriste et de participation à une organisation terroriste, a indiqué jeudi une source judiciaire, confirmant une information de la RTBF.

Le parquet fédéral confirme également et précise que les deux suspects sont âgés de 16 et 17 ans, et qu’ils ont été arrêtés à la suite de perquisitions menées le 31 octobre dernier à Eupen et à La Calamine. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête menée par le procureur du Roi d’Eupen, avec le soutien du parquet fédéral.

« Les deux mineurs ont été arrêtés et déférés devant le juge d’instruction et le juge de la jeunesse. Ils ont été placés en institution de protection de la jeunesse (IPPJ) », a précisé le parquet fédéral dans un communiqué jeudi. « Grâce à l’excellente collaboration entre le parquet du procureur du Roi d’Eupen, le parquet fédéral et la Sûreté de l’État, et grâce à la grande qualité du travail des polices judiciaires fédérales d’Eupen et de Liège, une intervention rapide a pu être exécutée et d’éventuels faits délictueux ont pu être prévenus. » Le parquet a ajouté qu’il ne communiquerait pas d’autres informations sur ce dossier afin de protéger la vie privée et l’évolution psycho-sociale des deux mineurs.

Les deux jeunes hommes avaient enregistré une vidéo d’allégeance à l’organisation Etat islamique. Ils sont suspectés d’avoir projeté une agression à l’arme blanche contre des policiers, selon la RTBF.