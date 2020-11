VIDEOS. La fête d’anniversaire de Kendall Jenner agace les internautes

Un quart de siècle, ça se fête! Et ce n’est pas Kendall Jenner qui vous dira le contraire, elle qui a organisé une fête exceptionnelle le week-end dernier pour célébrer ce cap symbolique. Sa famille et ses amis se sont ainsi rassemblés sur le rooftop d’un restaurant à Los Angeles samedi.

Parmi les invités de prestige, on a retrouvé de nombreuses célébrités comme Paris Hilton, The Weeknd, Justin Bieber et son épouse Hailey, Jaden Smith, ou Winnie Harlow. Naturellement, sa célèbre famille était aussi de la partie, à commencer par Kylie Jenner et Kim Kardashian.

Voir cette publication sur Instagram Barb voted… your turn!!! Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 2 Nov. 2020 à 4 :13 PST

Mais cette fête, célébrée alors que plus de 231.000 personnes sont décédées au Etats-Unis, à cause du coronavirus, a beaucoup du mal à passer auprès de sa communauté. Et pour cause, les invités sont tous aperçus sans masque, déguisés à l’occasion d’Halloween et dansant jusqu’aux petites heures du lendemain, d’après TMZ.

Kendall Jenner celebrates 25th birthday at star-studded Halloween party. 🎉 pic.twitter.com/Hu4Jkc8kbk — Pop Crave (@PopCrave) November 1, 2020

Les critiques fusent

La jeune femme a donc été largement critiquée sur les réseaux sociaux. « Ok, Kendall Jenner qui souffle ses bougies pendant qu’un serveur masqué tient son gâteau et tente de s’écarter est vraiment la chose la flippante que j’ai pu voir pendant Halloween », a notamment indiqué un internaute sur Twitter.

Pourtant, le magazine People précise que des dispositions ont été prises par la famille pour s’assurer que le virus ne se propage pas lors de cette fête. Mais encore une fois, cela ne calme pas l’énervement de ses fans, à commencer par un fan qui a souligné: « Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer comment Kendall Jenner a réussi à obtenir une centaine de tests Covid-19 à résultats rapides pour une fête alors que les gens normaux ne peuvent pas être testés chez un médecin à moins qu’ils ne présentent des symptômes? »

Ok Kendall Jenner blowing out candles as a masked waiter holds her cake and tries to move out of the way was actually the scariest thing I saw on Halloween pic.twitter.com/o46ri7TJ9W — Nicholindz Cage (@lolzlindz) November 1, 2020

Face aux critiques, Kris Jenner a défendu sa fille: « Nous avons la chance de travailler dans une industrie où nous nous faisons tester une à deux fois par semaine (…). Nous avons fait tester tout le monde à l’anniversaire de Kendall. Les gens arrivaient à la porte et devaient attendre une demi-heure avant d’avoir leurs résultats. (…) Nous faisons du mieux que nous pouvons, nous essayons de respecter les consignes. Et si les gens veulent critiquer ou être négatifs, je ne peux rien y faire. »