VIDEO. Une femme frappée à mort par son mari en pleine rue

En Chine, les images d’une femme tabassée à mort par son mari en pleine rue choquent la population. Dans cette vidéo, on observe plusieurs personnes assister à ce féminicide, sans intervenir.

Ce sont des images glaçantes qui nous viennent de Shanxi, en Chine. Un individu, dont l’identité n’a pas été révélée, est vu en train de violemment tabasser sa compagne en pleine rue. Armé d’une chaise, il roue de coups sa femme, déjà au sol.

De nombreuses personnes assistent à cette scène choquante, sans intervenir. « Au moins quatre personnes ont regardé cette scène, mais personne n’a essayé d’arrêter l’agresseur », a indiqué Manya Koetse, cheffe de rédaction du média « What’s on Weibo ». Conséquence directe de cette violente agression: la victime est décédée. Elle a baigné dans une marre de sang, inconsciente, avant que les autorités n’interviennent.

Shanxi, yesterday – at least 4 people stand around as this man beats his wife. Nobody steps in to stop this 'marital conflict.' This is how it starts, but it ends up with the woman being stabbed & killed by her husband.

Many people looked on and filmed, yet nobody stopped him. pic.twitter.com/mzYRfJ6e2l

