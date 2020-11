Un parieur a misé 5 millions $ sur la victoire de Trump

C’est probablement le plus gros pari jamais fait sur de la politique. Un parieur britannique a mis 5 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump. Une mise complètement folle qui pourrait lui rapporter gros.

Les Britanniques sont des grands parieurs, même lorsqu’il s’agit d’autres domaines que du sport. Ils pouvaient ainsi parier sur la victoire de Donald Trump ou celle de Joe Biden aux élections américaines. C’est ce qu’a récemment fait un riche homme d’affaires ayant fait fortune dans la finance. Et il ne l’a pas fait à moitié !

Cet homme dont l’identité reste secrète a réalisé ce qui est sans doute le plus gros pari jamais fait sur de la politique. Après avoir consulté « des personnes à l’intérieur du camp de Trump », il a décidé de réaliser ce pari à haut risque en misant 5 millions de dollars sur une victoire de Donald Trump. La cote était de 2,85. En cas de réélection de Trump, le parieur britannique empocherait près de trois fois sa mise, soit près de 15 millions de dollars.

Aux Etats-Unis, les paris sur la politique sont interdits, ce qui n’est pas le cas au Royaume-Uni. Au total, les Britanniques ont parié des centaines de millions de livres sterling sur l’élection américaine de 2020. Une personne de Ladbrokes a déclaré au Sun que durant la dernière semaine de la campagne, trois quarts des paris étaient en faveur de Trump.

Ce mercredi midi, alors que les résultats définitifs de l’élection n’étaient pas encore connus, les parieurs pouvaient toujours miser de l’argent sur le nom du prochain président américain. La cote était de 2,41 pour Trump et de 1,71 pour Biden.

