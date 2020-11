Mis en examen pour viol, l’acteur Nate Burrell met fin à ses jours en public

Alors qu’il allait devenir papa, Nate Burrell s’est donné la mort samedi dernier en public. L’acteur et ancien soldat venait d’avoir été mis en examen pour viol et agression à main armée.

L’acteur et ancien soldat Nate Burrell s’est donné la mort samedi 31 octobre. Il avait 33 ans. Sa sœur Chelsey Walker a confié à TMZ qu’il avait mis fin à ses jours avec une arme à feu, en public, dans le centre-ville d’Allegan, au Michigan.

Quelques jours avant son suicide, il avait été mis en examen pour agression à main armée et viol.

Connu pour son rôle dans la série « 60 Days In », qui met en lumière toutes les déficiences du système carcéral américain, Nate Burrell allait devenir papa. Selon TMZ, lui et son épouse Jordan étaient séparés.

« Pas un aveu de culpabilité »

Avant de mettre fin à ses jours, l’acteur avait écrit une longue lettre d’adieu, qu’il a publiée sur Facebook. Il y explique les raisons de son geste et s’excuse auprès de son épouse, enceinte, et auprès de son fils. « Ce n’est pas un aveu de culpabilité », commence Nate Burrell. « Je suis juste fatigué, j’ai vécu tellement de choses dans ma vie, la douleur de ma situation me blesse plus que je ne l’aurais jamais imaginé. Je ne peux plus continuer. »

« Jordan [la mère de son enfant], je suis désolé de te laisser tomber », poursuit-il. « Je rêvais du jour où j’élèverai mon fils mais ça m’a été volé. Je n’imagine même pas à quel point ça aurait mal tourné, toutes les conneries juridiques qui s’en seraient suivies après cela, avec la garde et le reste. »

« Je veux m’excuser auprès de ma famille et de mes amis de ne pas avoir été à la hauteur. Beaucoup d’entre vous penseront qui vous auriez pu me faire changer d’avis… Mais je vous assure, vous n’auriez pas pu. Ce n’est pas un acte spontané. J’ai pris ma décision et j’en suis heureux », certifie l’acteur. Il a ensuite adressé un très long message à tous ses proches, les remerciant pour tout ce qu’ils lui ont apporté.

Nate Burrell a été militaire au sein des Marine entre 2006 et 2010. Il a effectué deux services en Irak.