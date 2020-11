Koh-Lanta : du changement annoncé pour la finale

Le suspens sera de longue durée pour les fans de Koh-Lanta qui ont hâte de découvrir qui sera le grand gagnant des « Quatre Terres ». En effet, comme l’année dernière, TF1 a décidé de diffuser la finale de l’émission en deux épisodes, deux vendredis de suite. À une différence près : il s’agira cette fois de deux épisodes entiers.

La dernière saison de Koh-Lanta, « L’île des héros », avait été diffusée de manière prolongée lors du premier confinement. En effet, vu le contexte sanitaire, la production avait opté pour des demi-épisodes afin de pouvoir tourner la finale en direct. Cette année, un nouveau découpage est prévu pour la grande finale des « Quatre Terres ».

Un épisode supplémentaire

Or, à la différence de l’année dernière, l’épisode n’a pas été coupé en deux. « Cette année, il y a un épisode supplémentaire », précise Adventure line productions à Puremedias. « Cela fait que nous gardons la mécanique qui avait été mise en place lors de la période de confinement, à savoir un épisode qui présente l’orientation et le vendredi suivant un épisode des poteaux avec un plus long direct. » Ces deux épisodes seront aussi longs que les précédents, assure ALP.

Les fans de l’émission pourront donc suivre la fameuse course d’orientation le vendredi 27 novembre. La mythique épreuve des poteaux, ainsi que le vote final, seront quant à eux diffusés le vendredi 4 décembre. Au total, cette saison comptabilisera donc 15 épisodes complets, et non 14 comme de coutume.