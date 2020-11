Comment choisir les meilleurs accessoires de mode pour votre mobilité urbaine ?

Parce que les déplacements en ville nécessitent bien plus des vélos ou des hoverboards, certains accessoires de mode tendance sont devenus plus qu’indispensables pour les femmes comme les hommes. Ils peuvent simplement avoir une fonction pratique ou être des compléments fashion qui permettent de surfer sur une tendance. Mais, pour permettre à ces accessoires de faire aisément le pont entre mode et mobilité, un choix judicieux s’impose.

Il est temps d’acheter votre sac de transport pour vélo ou hoverboard

Avez-vous besoin de ranger pour transporter facilement vos effets une fois sur votre vélo ou votre skateboard électrique? Si vous allez quotidiennement à l’école ou au travail sur votre vélo sur votre hoverboard, vous aurez besoin d’un objet de rangement élégant et pratique. Les sacs à dos tendance comme ceux de la marque Abordage ont tous les attraits qu’il faut pour vous permettre d’entretenir votre routine. Les sacs et sacoches simples les plus recommandés sont ceux en cuir ou en toile. Pour les sorties en ville, la besace équipée d’une bandoulière ou une simple sacoche vélotaf vous garantit liberté et mobilité. Parmi les paramètres plus déterminants de votre choix, il y a :

La fréquence à laquelle vous comptez prendre le vélo pour faire les courses ;

Le type d’ouverture de votre sac ;

La facilité d’accès aux affaires ;

Le nombre de compartiments ;

La résistance, l’imperméabilité ;

Le système d’attache…

S’équiper de sacoches de vélo est un moyen très fréquent pour le transport du matériel en voyage. Pour la mobilité urbaine, plusieurs enseignes proposent même des sacs « antivol», solides et à rangement interne.

Faites-vous remarquer avec des gants à vélo tendance

Comment éviter de s’abimer les mains tout en ayant l’air sexy et rock’n roll ? Et bien, pensez au gant de vélo ! Les gants adaptés au cyclisme sont conçus à l’origine pour prévenir les effets du maniement du guidon grâce à une combinaison de fonctionnalités comme le rembourrage stratégiquement placé pour le confort et l’adhérence, les tissus pour prévenir l’humidité et les dégâts du frottement. Mais, vous pouvez ajouter une touche de fashion en choisissant un bon modèle respirant, de construction minimale et coloré aux motifs de votre vélo.

Lorsque vous achetez des gants de vélo, optez pour un modèle à ajustement serré et suffisamment ample pour les doigts. S’ils sont trop serrés, ils peuvent devenir inconfortables durant le trajet. Les gants sans doigts par exemple sont caractérisés par une plus grande dextérité. Les gants en matière légère peuvent également offrir une protection supplémentaire contre l’abrasion.

Faites rimer protection supplémentaire et style avec des casques de vélo atypiques

Même dans un pays comme la Belgique en retard sur la mobilité électrique, le casque de vélo est recommandé plus particulièrement pour certains publics : les enfants, les personnes âgées et les cyclistes sportifs. Si le vélo fait partie intégrante de votre style de vie, votre casque devient un élément central de votre look et requiert alors une attention soutenue.

Pour vos courses à vélo électrique, choisissez un casque à vélo avec des couleurs et motifs personnalisables. Vous pourrez commander plusieurs couleurs de casques pour les faire correspondre au style qui vous intéresse au jour convenu. Si votre casque de vélo ne correspond pas à votre style, il ne vaut pas le détour. À condition qu’il possède tous les attributs de confort et de sécurité, choisissez un casque de vélo élégant ; ce sont la sensation et le look qui vous démarquent.

Accrochez une sacoche de guidon pour plus d’espace de rangement

Les sacoches de guidon sont conçues pour les aventures extrêmes à vélo. Surtout pour ceux qui ont l’habitude de faire du bikepacking, trouver un modèle tendance est assez intéressant. Optez pour un modèle qui présente un graphisme intéressant, suffisamment aéré et si possible avec des détails de conception. Pour la praticité, vérifiez si votre modèle dispose d’un système de fixation autoagrippant, ce qui facilitera le ralliement au guidon.