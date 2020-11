VIDEO. Il tente de cambrioler une star de MMA et le regrette amèrement

Jon Jones n’est pas le genre de personnes à qui on cherche des noises. Cette star de MMA, a remporté 26 combats sur les 28 auxquels il a pris part. Et lorsqu’un individu a tenté de voler l’une de ses voitures, il n’a pas hésité à le pourchasser, fusil de chasse au poing.

Jon Jones dispose de l’un des CV les plus impressionnants quand on parle de MMA, cette discipline de combat qui autorise quasiment tous les coups. Sur les 28 combats qu’il a disputés, il en a remportés 26, en a perdu un, et a réalisé un match nul. Pour couronner le tout, il a aussi un lourd casier judiciaire, causé notamment par de nombreux excès au volant (conduite sans permis, en état d’ivresse, excès de vitesse).

Vous l’aurez compris, cet Américain n’est pas une personne qu’il faut ennuyer de prime à bord. Et ce braqueur, qui ne savait sans doute pas qu’il s’apprêtait à voler l’ancien combattant des poids mi-lourds de l’UFC, en a fait les frais. En effet, cet intrus a profité de la nuit pour rôder autour des différents véhicules de la star.

Un cambriolage avorté

Sur les images de vidéosurveillance, on le voit s’introduire dans un véhicule, et puis l’autre, jusqu’au moment où le maître des lieux, alerté par son chien de garde, se rend compte de la présence d’un intrus. La porte du garage s’ouvre et on le voit apparaître, fusil de chasse au poing. Le voleur prend alors ses jambes à son cou.

Si les images ne donnent pas le fin mot de cette histoire, Jon Jones s’en est chargé en postant la vidéo sur Instagram, et en expliquant l’issue du cambriolage: « J’ai fini par taper sur la fenêtre côté conducteur de ce gars avec le nez de mon fusil de chasse, a réagi Jones. La prochaine fois que vous essaierez de voler quelqu’un, assurez-vous que vous êtes assez rapide pour fuir. Il a de la chance que je sois assez intelligent pour ne pas tirer sur un homme pendant qu’il recule. Les gens, je sais que les temps deviennent durs mais votre vie ne vaut pas quelques possessions matérielles. Que pensez-vous de cette vidéo, qu’auriez-vous fait différemment? »