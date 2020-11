Un candidat récemment décédé des suites du Covid-19 a tout de même été élu à la Chambre des représentants dans l’Etat américain du Dakota du Nord. Le républicain David Andahl a succombé à l’épidémie le mois dernier mais son nom subsistait sur le bulletin de vote.

Avec plus de 35% des voix remportées dans le district Bismark de l’Etat du Dakota du Nord, le républicain, qui était âgé de 55 ans, a été élu à la Chambre des représentants des Etats-Unis.

Les autorités électorales ignoraient encore comment procéder pour attribuer ce siège.

David Andahl, a Republican nominee who died from the coronavirus in October, appears to have won a seat in North Dakota's state legislature https://t.co/foO7Yrld5v

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) November 4, 2020