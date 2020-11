Twitter recadre (encore) Donald Trump

Twitter met en garde ses utilisateurs contre le message de Donald Trump dans lequel le président américain a accusé ses rivaux démocrates d’essayer de «voler» l’élection présidentielle. Le résultat du scrutin est encore incertain, et pourrait ne pas être connu avant plusieurs jours.

Voilà qui ne va pas arranger les relations entre Twitter et le président américain. «Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique», a écrit le réseau social sur le tweet de Donald Trump, rapidement après sa publication.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020