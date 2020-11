Le nom du prochain président américain pourrait ne pas être connu avant ce soir

On pourrait ne connaitre le nom du nouveau président américain que ce soir, voir plus tard, a annoncé Joe Biden devant ses partisans. Le suspense reste entier, et des recours en justice sont à prévoir.

Le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine vient de s’exprimer, alors que le résultat du vote d’hier est plus incertain que jamais. « Nous connaitrons le nom du vainqueur peut-être demain (ce soir à l’heure belge), peut-être plus tard. Il va falloir être patient », a-t-il lancé à ses partisans.

Il s’est toutefois voulu rassurant, alors que le scénario de large victoire démocrate espérée par certains ne s’est pas concrétisé. « Je sens bien les choses », a-t-il ajouté.

Ce scénario semble en tout cas confirmer que la proclamation du vainqueur pourrait tourner à la foire d’empoigne. Donald Trump, qui s’est montré discret sur Twitter tout au long de la nuit, accuse Joe Biden de vouloir « voler » l’élection. Le président en poste refuse que des bulletins soient comptés après le jour de l’élection, ce qui est normalement le cas de la plupart des bulletins envoyés par la voie postale.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020