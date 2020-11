Élections américaines : des manifestations à Los Angeles, Washington et Seattle

La nuit des élections américaines a été agitée en plusieurs endroits du pays. La police de Seattle a arrêté huit personnes après des manifestations et marches dans la ville. A Washington et Los Angeles, des Américains sont aussi descendus dans la rue, selon les médias américains.

A Seattle, aucun blessé n’a été rapporté. Il n’est pas établi non plus que les manifestations ont directement un lien avec les élections mais plusieurs manifestants portaient des panneaux « Black Lives Matter », selon la chaîne Q13 Fox Seattle. L’une des personnes arrêtées avait jeté des clous sur la route et une autre avait forcé un barrage de police.

More than 1,000 people protesting President Trump gathered at Black Lives Matter Plaza, a block from the White House, while hundreds more marched through parts of downtown Washington. Scattered protests also took place from Seattle to New York City. https://t.co/SFBPDDxiOk

— The Associated Press (@AP) November 4, 2020