Les produits ménagers recèlent bien plus de dangers que vous ne le pensez

Qui ne rêve pas d’un sol de cuisine propre, de toilettes qui sentent bon et d’une plaque de cuisson impeccable. Pour l’obtention d’une telle netteté, nous achetons une multitude de produits sans nous rendre compte qu’ils peuvent être irritants voire dangereux. Chaque année en Belgique, les produits chimiques sont à l’origine de plus de 10.000 accidents, entraînant souvent des conséquences graves. Les enfants, attirés par ces emballages colorés, en sont les premières victimes.

En raison de la crise du coronavirus et du besoin associé de nettoyage et de désinfection fréquente, le nombre d’accidents a également explosé. En moyenne, on enregistre, par exemple, depuis lors deux fois plus d’accidents avec de l’eau de Javel et cinq fois plus d’accidents avec du gel pour les mains.

Gels hydroalcooliques : attention aux intoxications

Les gels pour les mains à base d’alcool font depuis peu partie intégrante de notre routine quotidienne. Mais saviez-vous que se laver soigneusement les mains avec de l’eau et du savon liquide est tout aussi efficace que d’utiliser du gel pour les mains ? Les gels hydroalccoliques ne sont en outre pas sans risque : en raison de leur concentration élevée, même une petite consommation peut entraîner de graves intoxications. Surtout en ce qui concerne les enfants, le danger guette sans relâche.

Ne permettez donc aux enfants d’utiliser des gels pour les mains à base d’alcool que sous la surveillance d’un adulte. S’il n’y a pas d’eau ou de savon à proximité, un gel pour les mains contenant au moins 70 % d’alcool offre une solution contre les bactéries et les virus. N’utilisez pas d’alcool à brûler ou d’eau de Javel pour vous désinfecter les mains : ces produits sont extrêmement dangereux !

Retenez ces trois règles d’or pour éviter les accidents :

Conservez toujours les produits chimiques ménagers hors de la vue

et de la portée des enfants. Refermez les produits immédiatement après utilisation. Lisez toujours attentivement l’étiquette avant utilisation et vérifiez les symboles de danger.

Que faire en cas d’accident impliquant des produits chimiques ménagers ? Pour des conseils professionnels, appelez immédiatement le Centre Antipoisons au 070 245 245. Pour plus de conseils en vue d’éviter les accidents, consultez lireavantutilisation.be.