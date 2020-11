Trump certain qu’il va passer « une super nuit »

De passage à son QG de campagne en Virginie, ce mardi, le président Donald Trump a paru très optimiste quant à l’issue du scrutin. « Nous allons passer une super nuit » électorale, a déclaré le républicain.

Arrivé sous les applaudissements de ses partisans dans son QG de campagne, en Virginie, Donald Trump a assuré que ses équipes allaient passer une soirée très agréable.

« Nous avons vécu des rassemblements magnifiques et des moments incroyables. Il n’y a jamais eu de rassemblements de la sorte auparavant », déclare-t-il devant la caméra de The Hill.

Et de poursuivre, toujours fidèle à lui-même : « j’ai entendu dire que nous nous débrouillions très bien en Floride et que nous nous débrouillions très bien en Arizona. Nous nous débrouillons incroyablement bien au Texas. Nous faisons, je pense que nous faisons, j’entends que nous faisons bien partout», a déclaré le président américain. «Je pense que nous allons passer une super nuit. Nous aurons des résultats formidables ».

Félicitant ses troupes du parti républicain, le président s’est ensuite laissé aller à une petite prophétie : « un jour, certaines personnes présentes dans ces pièces, je le prédis, seront présidents », assure celui qui espère passer quatre années supplémentaires à la Maison Blanche.

#BREAKING: President Trump praises the « young, attractive people » of the RNC Annex in Arlington, VA, on #ElectionDay. pic.twitter.com/9XmrMxJz8C

— The Hill (@thehill) November 3, 2020