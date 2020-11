Sean Connery : une séquence polémique refait surface après sa mort

Alors que les hommages se sont multipliés après le décès de Sean Connery, des propos polémiques du premier James Bond au cinéma ont également refait surface. À plusieurs reprises, l’acteur écossais a légitimé la violence faite aux femmes.

« Ce n’est pas dramatique de gifler une femme de temps en temps. » Ces propos inacceptables sont ceux de Sean Connery, décédé le 31 octobre à l’âge de 90 ans.

Cette séquence d’archive polémique a été diffusée lors d’une chronique d’Ambre Chalumeau, au cours de l’émission « Quotidien » de Yann Barthès.

On y voit le légendaire interprète de 007, interviewé en 1987 par Barbara Walters. La journaliste le confronte aux propos qu’il avait tenu dans un précédent entretien : « Vous disiez : ‘Ce n’est pas dramatique de gifler une femme de temps en temps. C’est mieux de le faire avec le plat de la main qu’avec le poing’ », se souvient la journaliste.

« Ça dépend si elle le mérite »

Et Sean Connery de répondre, sous les yeux ahuris de son interlocutrice : « Je ne changerai pas d’avis. Je ne pense pas que ce soit si grave. Je pense que cela dépend entièrement du contexte et si cela est mérité. Dans ces-là, je pense que c’est tout à fait légitime (de ‘donner une bonne gifle’, ndlr). »

Ecœurée face à cette séquence, la chroniqueuse de Quotidien ajoute après sa diffusion : « Je suis désolée, ça ne me fait pas plaisir du tout non plus d’avoir découvert que le père d’Indiana Jones était un sale con avec les femmes. Moi je l’aimais bien, Sean Connery. Mais comme beaucoup de stars de cette époque, il est une icône ambivalente : un acteur culte aux opinions très nauséabondes », commente Ambre Chalumeau. « Alors gardons bien ça en tête quand on va se refaire sa filmographie. »