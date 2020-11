Qui sont les patients aux soins intensifs ? Philippe Devos dresse leur « profil type »

Interrogé par RTL, le chef des soins intensifs du Groupe santé CHC de Liège Philippe Devos a dressé le « profil type » des patients covid actuellement hospitalisés aux soins intensifs en Belgique.

Alors que les hospitalisations dues à la covid ne cessent d’augmenter, le profil des patients reste sensiblement similaire à celui dressé lors de la première vague, constate Philippe Devos, chef des soins intensifs à l’hôpital MontLégia (Liège).

« 95% de nos patients ont entre 55 et 75 ans. Une bonne moitié est en excès de poids, ou obèse, avec un poids aux alentours de 95 à 100 kg », détaille Philippe Devos au micro de RTL.

S’il fallait définir un profil type des patients covid qui se retrouvent aux soins intensifs, il serait le suivant : un homme, âgé entre 55 et 75 ans, plutôt en surpoids, qui vit en famille dans une grande ville densément peuplée.

« Personne n’est à l’abri »

En effet, les hommes sont plus touchés par le virus que les femmes.

En outre, les patients obèses sont plus sévèrement touchés, pointe celui qui est également président de l’Association belge des Syndicats médicaux (Absym). « Ils ont un poids abdominal et thoracique qui est plus important à mobiliser à chaque inspiration. Cette augmentation de poids et de travail fait qu’à un moment donné, ils s’épuisent et n’y parviennent plus. »

En outre, parmi les patients hospitalisés aux soins intensifs, la plupart souffrent d’autres pathologies, comme du diabète ou de l’hypertension.

Cependant, la moitié des patients n’ont pas d’antécédents médicaux, précise le médecin. Et de conclure : « personne ne doit se croire à l’abri du virus. »